Smette di respirare dopo la poppata: padre salva la vita alla figlia neonata

Dramma sfiorato, nei giorni scorsi, alla frazione Sava di Baronissi, dove un papà ha salvato la vita alla figlia nata da pochi giorni. La piccola era appena tornata con la madre dall’ospedale quando, improvvisamente, dopo la prima poppata a casa, ha iniziato a fare fatica a respirare per tanti, troppi interminabili minuti. Di qui l’intervento del padre, un militare di lungo corso, che, in preda alla disperazione e alla paura, ha iniziato d’istinto a praticarle le manovre di disostruzione per cercare aiutarla. A quel punto, la neonata ha ripreso piano piano a respirare. Nel frattempo, presso l'abitazione, è arrivata l’ambulanza del 118 che l'ha condotta subito al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno, ma fortunatamente era già fuori pericolo, grazie proprio all'intervento tempestivo del papà della piccola.

Il commento

A raccontare l’episodio sui social, rispettando comunque la privacy della famiglia in questione, è il consigliere comunale Serafino De Salvo che parla di “amore profondo e viscerale di un padre che trasforma la disperazione in pure istinto, feroce e determinato”. “Con perizia soffia dentro quella minuscola anima appena affacciatasi alla vita tutto l’amore che può, fino allo sfinimento. Le restituisce la voglia di vivere e di lottare. Onore a te caro amico, grande uomo, padre esemplare”.