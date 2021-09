Panchine vandalizzate nella villa comunale di Baronissi: l'amarezza del sindaco

Vandali ancora in azione a Baronissi. Questa volta nel mirino sono finite le panchine situate all’interno della vittima comunale. A denunciarlo è direttamente il sindaco Gianfranco Valiante: “Lo smontaggio notturno delle panchine in villa comunale e il portar via i perni di fissaggio sembra essere un bel divertimento per qualche perspicace giovanotto”.

La sicurezza

Al lavoro i vigili urbani per provare a risalire all’autore o agli autori del gesto. “Ci affidiamo al sistema di video sorveglianza per identificare gli “eroi” e consegnare loro una bella medaglia”.