Asilo nido a Baronissi, revocato l'appalto dopo l'interdittiva antimafia

Il Comune di Baronissi ha disposto la revoca del contratto e la sospensione dei lavori per l’asilo nido di Antessano a seguito di interdittiva antimafia firmata dal Prefetto di Salerno Francesco Russo a carico del Consorzio Research. Cantiere per il quale, tra l’altro, già vi erano diversi ritardi e diffide da parte del Comune per la ditta appaltatrice.

Il commento

“La revoca – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – si è resa necessaria a seguito dell’interdittiva antimafia che ha coinvolto il Consorzio stabile Research. Gli uffici hanno avviato la procedura per la risoluzione contrattuale. Siamo parte lesa in una vicenda legata alla realizzazione di un’opera strategica che ha già subito troppi rallentamenti. Il Comune di Baronissi, nell’ambito dell’appalto, non può che agire sulla scorta dei formali atti adottati dagli organi superiori competenti in materia, cui si farà riferimento per le decisioni che riguardano il futuro della esecuzione dei lavori”.