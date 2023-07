Colpo alla sala slot a Baronissi, banditi in fuga con il bottino

Forzano l’ingresso ed entrano nella sala slot, portando via diverse migliaia di euro euro. Poi fuggono in auto. I carabinieri indagano su un furto avvenuto a Baronissi, tra la giornata di venerdì e sabato. Nel mirino un'attività in via Allende, già luogo attenzionato per diversi colpi in passato.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. I militari hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso i malviventi. Per arrivare sul posto e in seguito fuggire i ladri avrebbero usato una Bmw di colore nero. Il bottino è ancora da quantificare.