Malattia "contratta" sul luogo di lavoro, operaio vince causa contro Inail

Affetto da malattia presa sul luogo di lavoro, il tribunale gli riconosce l'invalidità. E' quanto deciso dalla II Sezione Lavoro del tribunale di Nocera Inferiore per un operaio di Baronissi, che dal 1999 aveva prestato servizio presso un'azienda di Salerno, nella zona industriale, con la mansione di addetto alla "sbavatura".

La storia

L'uomo era assistito dal legale Roccodavide Guerra. Il lavoro, esponendo l’uomo a polveri di metallo e residui di fusione, aveva contribuito alla contrazione di una sarcoidosi polmonare, al III stadio. L'operaio presentò domanda all'Inail per il riconoscimento della malattia professionale, attribuendo la causa alla «continua e progressiva inalazione di polveri chimiche e metalliche». L'Inal respinse la domanda, riscontrando che la malattia non fosse ascrivibile a causa di lavoro. Il contenzioso avviato con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni di lavoro ha avuto, oggi, esito positivo per l'operaio. Grazie anche a perizie di parte, il tribunale di Nocera ha accolto il ricorso, condannando l'Inal a corrispondere un indennizzo nella misura del 15%.

«La sentenza della Sezione Lavoro del tribunale di Nocera Inferiore – ha dichiarato l'avvocato Guerra - oltre che rappresentare una gratificazione professionale, costituisce un doveroso riscontro per il mio assistito. Sono fiducioso che il contenzioso e la sentenza scaturita siano da monito per la giusta implementazione del fattore sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel contempo, fungano da supporto per le tante unità lavorative, il cui stato di salute è stato compromesso dall'espletamento delle proprie mansioni».