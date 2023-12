Baronissi, dal 15 gennaio sarà ripristinato il servizio pediatrico pubblico

Dal 15 gennaio prossimo sarà ripristinato a Baronissi il servizio pubblico di pediatria dopo l’improvviso vuoto determinatosi lo scorso 30 settembre per il contemporaneo addio dei due professionisti in carica: l’uno per quiescenza, l’altra per un improvviso e non previsto trasferimento. I forti disagi per le famiglie, costrette da allora a rivolgersi fuori sede per chiedere visita pediatrica saranno un mese alle spalle.

Il commento del sindaco

Nei giorni scorsi la firma del contratto della nuova dottoressa che prenderà servizio. “Un ringraziamento è dovuto all’Asl di Salerno e, in particolare. al direttore del distretto sanitario 67 Rocco Basile che ha accolto le nostre pressanti sollecitazioni accelerando le operazioni di scelta e contrattualizzazione della professionista. Obiettivo raggiunto” commenta il sindaco Gianfranco Valiante.