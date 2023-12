Baronissi, somme non pagate alla Tim: trovato l'accordo

Si conclude con una transazione la lunga querelle giudiziaria che ha visto contrapposti il Comune di Baronissi e la Tim. Come si evince da una delibera di giunta, infatti, l’ente ha confermato la volontà di procedere alla transazione delle controversie legate ai due giudizi pendenti dinanzi al tribunale di Milano (per un decreto ingiuntivo di 7586 euro) ed al tribunale di Nocera Inferiore (per 15791 euro) per la somministrazione di servizi di telefonia e di canoni di locazione finanziaria di beni non pagati.

L'accordo

Il Comune, nel corso di questi anni, ha documentato il pagamento di una parte delle somme richieste, che ha fatto scendere il totale ancora non versato a 14488 euro. Di qui la proposta transattiva inoltrata dalla Tim, che ha comunicato di rinunciare a cinquemila euro e di “accontentarsi” della somma di 9mila euro, ritenuta dalla società «più che congrua».