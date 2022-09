Sparò ad un 18enne con un fucile, screzi passati alla base del gesto: condannato a 3 anni

Sparatoria in piazza Mercato a Baronissi, 23enne condannato a 3 anni e 8 mesi. Cade il tentato omicidio, riqualificato in lesioni gravi. Questa la sentenza del gup del tribunale di Nocera Inferiore, emessa ieri pomeriggio, al termine del rito abbreviato.

La storia

A restare ferito ad una gamba fu un 18enne che, secondo il racconto dell'imputato, aveva dato fastidio alla sua fidanzata. L'aggressore aveva sparato tre volte, con l'ultimo colpo - con un fucile da caccia - che aveva raggiunto il ragazzo. I due si accordarono il giorno precedente per un chiarimento. A chiamare i soccorsi fu lo stesso ferito. L'imputato fu invece individuato più tardi. Fece ritrovare l'auto e l'arma, che disse di aver recuperato in montagna. Al giudice aveva poi spiegato di aver sparato, temendo che la vittima fosse armata e pronta a sparare. La versione del 18enne, invece, fu del tutto opposta. Il giovane finì in carcere per tentato omicidio. Diverse perizie, poi, avevano ricostruito la traiettoria dei proiettili, facendo venir meno l'accusa di tentato omicidio. Servirà attendere le motivazioni del gup.