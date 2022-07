Le toglie la corrente per costringerla a lasciare la casa, indagata 50enne

Stacca la corrente all'inquilina per costringerla ad andare via dall'appartamento. Una 50enne di Baronissi è indagata per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in ragione di un episodio avvenuto nel mese di febbraio del 2020.

Le accuse

Stando alla denuncia, la donna per accelerare le attività di rilascio dell'appartamento da parte di una inquilina, che le aveva dato in locazione, decise di interrompere l'erogazione di energia elettrica. L'appartamento si serviva infatti di un contatore principale, posto in un altro appartamento, sempre di proprietà dell'indagata. Ora l'attività investigativa è stata conclusa, con la notifica dell'avviso. A seconda di future valutazioni dell'organo inquirente, la donna potrebbe finire a processo o venir condannata con un decreto penale.