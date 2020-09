Anziani e disabili: Baronissi si dota del taxi sociale

Baronissi si dota del Taxi Sociale, primo mezzo attrezzato al servizio di anziani e diversamente abili in condizioni economiche di difficoltà, per favorire l’accesso ai centri di riabilitazione, visite specialistiche, laboratori medici, uffici per il disbrigo di pratiche burocratiche. Il taxi, fornito dall’azienda Pmg Italia al Comune di Baronissi nell’ambito del progetto “mobilità gratuita garantita”, è un Doblo’ cinque posti, con pedana mobile per disabili, attrezzato grazie al sostegno di 24 imprese del territorio che con i loro “loghi solidali” riprodotti sul veicolo hanno contribuito concretamente al progetto.

I dettagli

Il mezzo è stato consegnato questa mattina dal sindaco Gianfranco Valiante all’Associazione Il Punto che con i suoi volontari garantirà il servizio di trasporto. Il taxi è stato “battezzato” dal Garante per i Disabili Michele Pirone, con un primo giro di prova. I requisiti di accesso al servizio sono la residenza nel Comune di Baronissi, età superiore ai 60 anni e/o il riconoscimento di invalidità superiore al 74 per cento; l’assenza o la non disponibilità di familiari muniti di patente e mezzi. L'attività – curata dai servizi sociali del Comune di Baronissi - si svolge “a chiamata” dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 telefonando ai numeri 089-828239 e 333-6165645. L’assistente sociale, con un preavviso di tre giorni, contatterà il cittadino per confermare l’eventuale prenotazione del servizio. Il servizio prenderà ufficialmente il via lunedì 28 settembre. Questa mattina è avvenuta la cerimonia di consegna degli attestati alle aziende sostenitrici, veri e propri “mecenati solidali”. Le imprese sono: Del Regno Gomme; Matteo Napoli impresa edile; Ford Iannone; Farmacia Valle dell’Irno; ESG Punto Auto; Medisan Centro ortopedico; Colori Camardelli; ECS Elaborazione costruzione stampi; Green Plastic Service; Galdieri Auto; IMO Italpress Modular Office; Pilato Store; Windotherm; SaCar Forni; Centro Estetico Kalidrya; Pasticceria La Dolce Vita; Ime S.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.