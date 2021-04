"Suo figlio ha avuto un incidente", anziano truffato a Baronissi: l'appello del sindaco

Il sindaco Gianfranco Valiante "invita la popolazione alla massima cautela e a denunciare eventuali truffe. Chiediamo di condividere, informare e mettere in guardia la popolazione anziana"

Questa mattina si è verificata una truffa ai danni di un anziano residente a Baronissi, nella Valle dell'Irno.

Il fatto

L'uomo è stato avvicinato da due ragazzi in centro che gli hanno fatto credere che il figlio fosse stato coinvolto in un incidente stradale. E così si è fatto accompagnare a casa dove ha prelevato 350 euro per risarcire il fantomatico danno.

L'appello

Il sindaco Gianfranco Valiante "invita la popolazione alla massima cautela e a denunciare eventuali truffe. Chiediamo di condividere, informare e mettere in guardia la popolazione anziana".