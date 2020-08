Sasso contro auto di un anziano, due paganesi a processo per la truffa dello specchietto

Lanciano una pietra sull'auto, la fanno fermare e poi denunciano un danno in realtà mai subito. Per la classica truffa dello specchietto vanno a processo L.B. e G.B. , imputati per un tentativo di truffa ai danni di un 75enne a Baronissi. "Non creare burocrazia" spiegarono i due alla vittima, alla guida di una Lancia Ypsilon, dopo aver causato un forte rumore colpendo in pieno la carrozzeria per simulare un urto

Il fatto

I due sono attesi dal processo dinanzi al giudice monocratico di Nocera Inferiore. Gli imputati sono di Pagani. Dopo aver simulato il danno, i due pretesero soldi dall'uomo. Nel tentativo di sorpassare l'anziano - secondo la versione dei due - il primo aveva toccato la loro macchina. La vittima però si oppose al pagamento di quel denaro, chiamando i carabinieri, oltre che a contattare l'assicurazione. Il processo per entrambi partirà il prossimo 17 settembre