Truffa dei "finti carabinieri", allarme a Baronissi

Truffe tentate al telefono da finti carabinieri. L'allarme a Baronissi, come riferito dal sindaco Gianfranco Valiante, in relazione a delle persone che contatterebbero diverse persone, anziani in particolare, comunicando finti incidenti e richieste immediate di denaro.

La denuncia

"Ci pervengono segnalazioni - scrive il primo cittadino - da parte di cittadini residenti di tentativi di truffe a mezzo telefono. Alcuni sconosciuti, che si qualificano Carabinieri, comunicano a persone per lo piu’ anziane di incidenti stradali occorsi a figli o familiari chiedendo poi somme di denaro necessarie per il soccorso.

Si tratta di tentativi di truffa che devono essere immediatamente denunciati ai aarabinieri. E’ il caso di allertare in maniera particolare le persone anziane, vittime privilegiate dei malfattori"