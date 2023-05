Vandali al parco giochi Olimpia a Baronissi, l'ira del sindaco: "Attivismo deficiente, gentaglia"

Vandali in azione a Baronissi. Negli ultimi giorni qualcuno - si presume una banda di ragazzini - ha preso di mira il Parco giochi “Olimpia” danneggiando, in particolare, le strutture in legno.

Lo sfogo del sindaco

A denunciarlo, sui social, è direttamente il sindaco Gianfranco Valiante con un duro post: “Siamo molto attenti alle manutenzioni e alla pulizia, al decoro e alla dignità urbana della città; cerchiamo di mantenere standard soddisfacenti e spesso ci avvaliamo anche del contributo dei cittadini, quelli - la stragrande maggioranza - che amano la propria terra. C'è però anche chi è campione di attivismo deficiente, gentaglia che si diverte a vandalizzare, a deturpare, a distruggere. E' accaduto questa notte al parco-giochi Olimpia che i nostri attivissimi deficienti si sono dilettati a sbullonare i tavoli di legno dove i bimbi giocano e dove i genitori si intrattengono. Vedremo dalle telecamere la tecnica di smontaggio che usano i deficienti: sarebbe per noi un arricchimento tecnico!!!! Diversamente bestia anche chi si ostina al conferimento di rifiuti inerti e difformi a via Bixio. Ma occorrono, cari attivi deficienti, per forza le maniere dure per indurvi a comprendere cosa siano civiltà e rispetto?”.