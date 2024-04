Baronissi, realizzata la vasca di laminazione. Valiante: "Ecco a cosa servirà"

La vasca di laminazione, realizzata al Largo Ambrosoli in pieno centro a Baronissi, non è altro che un grosso bacino di raccolta temporanea e di scarico delle acque piovane. A spiegarlo è direttamente il sindaco Gianfranco Valiante che, in queste ore, ha svolto un sopralluogo per visionare i lavori di costruzione della vasca.

La funzione

Il primo cittadino sottolinea: "A seguito dei forti temporali e delle bombe d’acqua purtroppo sempre più frequenti, nel nostro caso alimentate e incrementate dal dissesto idrogeologico in cui versa il versante collinare ovest Cariti, la vasca che e’ un vero e proprio collettore idraulico, raccoglie tutte le masse d’acqua e le restituisce in forma contenuta ai recettori. Il tutto attraverso un sistema di tubazioni, di invaso e di successivo scarico controllato con pompe di sollevamento.Sono scongiurati così gli intasamenti delle condutture che normalmente provocano, per la ricezione delle grosse quantità di acqua, scoppi e innalzamenti del suolo e dei tombini.

Il sopralluogo

Il tecnico progettista l'ingegnere Ciervo, il direttore dei lavor De Simone, il responsabile della sicurezza Giorgio hanno illustrato oggi, prima della imminente copertura della vasca con ripristino dei giardini e dei parcheggi preesistenti, i dettagli tecnici dell’opera.