Barricata in casa da oltre un anno: salvata una donna e la sua famiglia a Serre

Dramma sventato a Serre: una donna di 59 anni da oltre un anno si era rinchiusa nella propria abitazione senza uscire. I carabinieri sono dovuti intervenire per convincerla ad aprire la porta. Dopo l'intervento dei militari e dei vigili del fuoco, i sanitari e gli assistenti sociali, quindi, hanno condotto la donna in ospedale per le cure del caso, affidando ai servizi sociali anche il marito e i figli, in condizioni precarie. Preziosa, la sinergia con l'Asl e la segnalazione che ha reso possibile l'intervento.