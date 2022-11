Battipaglia, via libera all'abbattimento di 17 alberi sul territorio

Via libera dell'ufficio tecnico di Battipaglia all'abbattimento di 17 alberi. È quanto si apprende dalla determina attraverso la quale è stato approvato l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria/abbattimento di 20 alberature su Viale della Libertà.

L'abbattimento

Dei venti alberi interessati ben 17 saranno abbattuti, mentre uno sarà oggetto di potatura ed altri due vedranno l'allargamento dell'aiuola. Il piano è stato predisposto dopo la caduta di un albero avvenuta il 27 settembre su viale Della Libertà. Il fatto che sulla stessa arteria vi fossero alberi simili ha destato non poca preoccupazione fra i residenti, con la conseguente attivazione dei controlli da parte dell'amministrazione ed affidati ad un agronomo, il quale ha redatto una relazione in cui si consiglia l'abbattimento di 17 dei 20 alberi analizzati.

L'intervento dell'assessore

Dall'amministrazione, però, chiariscono che gli alberi abbattuti saranno sostituiti. A confermarlo è l'assessore alla Manutenzione, Paolo Palo: "I 17 alberi di pino domestico che saranno abbattuti su Viale della Libertà saranno sostituiti da ulteriori alberi. Gli alberi che saranno abbattuti sono diventati pericolosi per l'incolumità pubblica e per questo si è deciso di tagliarli. Dopo l'intervento ci sarà di piantumazione di nuovi alberi. Cosa che stiamo già facendo in varie zone della città. Ci sono zone in cui altri alberi sono stati tagliati e nel tempo saranno piantumate nuove piante. Così come sta avvenendo in Piazza Amendola con dei Platani, i Pruni Rossi in via Indipendenza, sette Carrubi su via Domodossola e quattro Ibiscus in Piazza Falcone e altri interventi in Piazza Aldo Moro".