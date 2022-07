Si finge minorenne per alloggiare nel centro accoglienza ed evitare espulsione

Risultava minorenne, ma solo perchè i suoi documenti erano fasulli. Non aveva 16 anni, ma 22 e per molti mesi è stato ospite gratis in un centro di accoglienza a Battipaglia. Il truffatore è stato denunciato a piede libero dai carabinieri ed oggi è stato espulso dall'Italia.

La storia

Il ragazzo sui documenti di riconoscimento contraffatti risultava essere minorenne. La data di nascita era falsa perchè serviva ad evitargli l'espulsione e ottenere tante agevolazioni. La truffa è stata scoperta dai carabinieri di Battipaglia e dai colleghi del Racis di Roma, che attraverso le impronte del giovane hanno scoperto la sua età. Il Comune di Battipaglia aveva liquidato circa 18mila euro per permettere allo straniero di alloggiare nel centro di accoglienza. Soldi che molto probabilmente sarà anche impossibile recuperare.