Accoltella un minorenne per strada: arrestato 19enne a Battipaglia

Tensione, nella notte tra sabato e domenica, a Battipaglia, dove un ragazzino di 17anni, originario di Oliveto Citra, è stato accoltellato, verso le 2, in via Italia, dopo una lite per futili motivi. In manette è finito un 19enne del posto, incensurato, il quale è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio.

La corsa in ospedale

Il minore è stato trasportato e poi ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Avrebbe riportato, infatti, una grave ferita al polmone e lesioni ad una gamba e ad un braccio. Sono in corso le indagini per risalire al motivo dell’aggressione. Alla base del gesto – secondo indiscrezioni – potrebbero esserci questioni sentimentali legate ad una ragazza.