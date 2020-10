Lite per una donna finisce a coltellate: arrestato 27enne a Battipaglia

Un ragazzo di 27 anni, C.V le sue iniziali, di Battipaglia è stato arrestato per tentato omicidio. Nella serata di ieri, infatti, gli agenti del commissariato di Polizia sono intervenuti per sedare una lite in strada tra il giovane e una coppia, in via Pergolesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nel corso della lite un uomo è stato accoltellato alla coscia e allo sterno. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso del locale ospedale, dove i medici gli hanno curato le ferite da arma da taglio. Sembra che il litigio tra l'uomo e il giovane sia scaturito da motivi passionali legati ad una donna contesa. L’aggressore è stato ammanettato e rinchiuso nella casa circondariale di Salerno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.