"Mi tradisci, adesso basta", marito geloso picchia la moglie a Battipaglia: denunciato

Ancora un episodio di violenze domestiche nel salernitano. Nelle ultime ore, a Battipaglia, un uomo - riporta Il Mattino - ha aggredito la moglie perché convinto che avesse iniziato una relazione sentimentale con un’altra persona. Dopo una violenta lite, il marito geloso l’avrebbe picchiata ed offesa.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine, che hanno denunciato l’uomo a piede libero per lesioni e maltrattamenti. La vittima, invece, è stata soccorsa dai sanitari del 118 per le ferite al viso e alla spalla guaribili in cinque giorni.