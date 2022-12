“Non fare nomi al processo, altrimenti ti ammazziamo”, commerciante ambulante picchiato a Battipaglia

“Non fare nomi al processo, altrimenti ti ammazziamo”. E’ questa la frase che un uomo, ieri mattina, avrebbe utilizzato per minacciare il titolare di una paninoteca ambulante di Battipaglia, parte civile nei procedimenti penali partiti dall’inchiesta sui posteggi fuori mercato.

L'aggressione

L’uomo in questione - riporta La Città - sarebbe proprio uno degli indagati che, oltre alle parole minacciose, avrebbe preso a calci e pugni la vittima in pieno centro, a poca distanza dal Comune. L’aggressore sarebbe poi fuggito, mentre il commerciante si è recato in ospedale per farsi medicare. Nella giornata di oggi dovrebbe sporgere denuncia presso la Compagnia della Guardia di Finanza. Anche se le indagini per acquisire le prove dell’aggressione sarebbero già a buon punto, poiché la notizia dell’aggressione si è diffusa in pochissimo tempo nella città capofila della Piana del Sele.