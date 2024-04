Litigano per il posto auto, poi scatta l'aggressione: due arresti

Due uomini di Battipaglia, rispettivamente di 33 e 42 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato perché accusati di concorso in tentata rapina a mano armata e lesioni. I fatti risalgono allo scorso dicembre quando, in via Turati a Battipaglia, due giovani a bordo di un Suv stavano cercando parcheggio e si fermarono in attesa che un’altra auto liberasse il posto. A poca distanza, in un’altra vettura, i due battipagliesi che si sarebbero innervositi e avrebbero iniziato a litigare con i ragazzi in attesa di parcheggiare.

L'aggressione

Nel corso della discussione sarebbero volati anche schiaffi e pugni ai danni dei due giovani, uno dei quali avrebbero cercato invano anche di fuggire. Non solo. Ma, secondo quanto raccontato poi da una delle vittime, uno degli aggressori avrebbe tentato di farsi consegnare, sotto la minaccia di un coltello, il portafogli. La dinamica di quanto accaduto è stata ricostruita dai poliziotti, intervenuti sul posto, grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I due battipagliesi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.