"Datemi i farmaci", donna dà in escadescenza e poi aggredisce un poliziotto

Momenti di tensione, a Battipaglia, dove una donna (ex paziente del Serd), ha aggredito un agente della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe preteso la consegna di medicinali di cui non aveva la prescrizione medica e davanti al diniego degli addetti ai lavori avrebbe dato in escandescenze.

L'aggressione

Sul posto sono giunti i poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno cercato di calmarla ma la donna, in preda all’ira, si è scagliata contro uno degli uomini in divisa ferendolo al volto. Quest’ultimo, successivamente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale battipagliese dov’è stato medicato dal personale sanitario. Per la donna è scattata una denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.