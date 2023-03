Battipaglia, allarme sicurezza stradale: "L'amministrazione faccia qualcosa"

Allarme sicurezza stradale a Battipaglia. A lanciarlo il Movimento “Radici e Valori”. Nel mirino la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni di Battipaglia, che il segretario politico Annalisa Spera ritiene non sia una priorità per l’amministrazione comunale. Di qui l’appello alla sindaca Cecilia Francese e all’assessore di riferimento “di prestare maggiore attenzione alla viabilità cittadina, alla segnaletica stradale verticale e orizzontale e agli attraversamenti pedonali”.

L'intervento

“Basta vivere un po’ il centro e le periferie per rendersi conto che soprattutto gli attraversamenti pedonali sono spesso costituiti da strisce sbiadite, poco illuminate, che non garantiscono la sicurezza dei pedoni e in particolar modo dei più giovani” afferma Annalisa Spera. “Per questo motivo – aggiunge - chiediamo all’ente di provvedere ad horas al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale, con particolare attenzione alle strisce pedonali, provvedendo ad approntare sistemi per la segnalazione e l’illuminazione degli stessi. Chiediamo inoltre di aumentare il numero di specchi stradali nelle aree di intersezione con poca viabilità: pensiamo ad esempio all’incrocio tra via Buozzi e via Del Centenario punto nel quale sempre con estrema difficoltà si riesce a portare a termine la manovra”.