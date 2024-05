Sviene mentre è sul balcone, salvato dai vigili del fuoco

Un uomo perde i sensi e sviene sul balcone della propria abitazione, a Battipaglia. I passanti lanciano l'allarme ai soccorsi, giunti poi sul posto per intervenire rapidamente

Il fatto

L'episodio si è verificato a Battipaglia, nel pomeriggio, in via Mazzini. A essere soccorso dai vigili del fuoco - come si legge su La Città - è stato un uomo di circa 90 anni, che dopo essere caduto mentre si trovava sul balcone, aveva trovato difficoltà a rimettersi in piedi. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme al 118, per soccorrere l'anziano e trasferirlo poi in ospedale, per l'assistenza del caso.