Contrabbando di sigarette, sconti in Appello per gli imputati

Avevano messo in piedi un'organizzazione finalizzata al contrabbando delle sigarette nella Piana del Sele. Condanna bis per i protagonisti dell’inchiesta coordinata dal pm Silvio Guarriello, culminata nel dicembre 2019 quando, all’esito di un'indagine fu smantellata una rete criminale che, partendo dal Nord, arrivava fino a Battipaglia dove, in un deposito della zona industriale, venivano stipate tonnellate di sigarette prive del bollino nazionale. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d’Appello del tribunale di Salerno che, hanno quasi dimezzato le pene inflitte in primo grado agli imputati.

Le accuse

L’accusa era di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Secondo la tesi della Procura, nel gruppo ognuno rivestiva un ruolo preciso. C’era chi curava le spedizioni, chi il viaggio nei camion, chi lo scarico della merce, chi individuava i luoghi migliori e più nascosti per depositare le sigarette e chi gestiva la vendita al dettaglio. Era il novembre 2017 quando la Guardia di Finanza individuò un capannone nella zona industriale di Battipaglia dove i contrabbandieri, provenienti dall’Italia dell’Est, avevano nascosto otto tonnellate di sigarette. Una quantità elevata per non far intuire che, dietro quel carico, si nascondesse un mercato del contrabbando. Le indagini andarono avanti fino al 2019, nel mese di dicembre, poi gli arresti di nove persone accusate di gestire la rete del contrabbando tra il centro Italia, Bologna, Ancona e Battipaglia. Nel corso dell’operazione furono sequestrati quattro container spediti dall’Europa dell’Est all’Italia. Dai porti in cui giungevano, i pacchetti di contrabbando venivano caricati su camion condotti da autisti di fiducia. Infine le sigarette proseguivano il viaggio a bordo dei mezzi pesanti per raggiungere le piazze di vendita.