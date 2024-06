Un uomo, G.A le sue iniziali, è stato arrestato a Battipaglia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliari, gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato lo avrebbero trovato in possesso di 42 grammi di cocaina e di materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.