Scoperta casa di spaccio a Battipaglia, blitz della Polizia: arrestato 34enne

Blitz antidroga a Battipaglia, dove gli agenti del locale commissariato di Polizia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne, M.M. le sue iniziali, domiciliato nel comune della Piana del Sele. I poliziotti della Squadra Investigativa hanno accertato che l’uomo aveva avviato, nella zona, una proficua attività di spaccio di hashish, soddisfacendo le richieste di innumerevoli “clienti”.

L'arresto

Per questo gli agenti sono intervenuti per un controllo presso la dimora di M.M., pregiudicato per reati specifici, associativi e contro il patrimonio, al momento presente presso l’abitazione insieme alla convivente. E così, al termine della perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta, nascosta in alcuni nascondigli dell’abitazione, sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 105 grammi, marijuana del peso di circa 5 grammi, ma anche un bilancino elettronico e una somma di denaro ritenuta il compendio dell’attività di spaccio al dettaglio. I poliziotti battipagliesi hanno arrestato, quindi, lo spacciatore e l’hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha ordinato la collocazione agli arresti domiciliari presso il domicilio, in attesa del rito direttissimo che si terrà dinanzi al Tribunale di Salerno.