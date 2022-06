Battipaglia, il Comune assume nuovi vigili: come presentare domanda

Il Comune di Battipaglia ha pubblicato il bando per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro agenti di polizia locale. Oltre ad alcuni requisiti fisici (vista e udito ottimali), per presentare domanda sarà necessario avere fra i 18 ed i 40 anni, essere in possesso della patente "B" e di un diploma di scuola media superiore.

Le prove

I candidati saranno sottoposti ad una prova selettiva fisica, una prova selettiva scritta ed una fase selettiva orale, che sarà riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta. La scadenza per la presentazione delle domande, da inviare tramite Pec, è fissata per il 3 luglio.