Danneggia cinque auto in sosta poi aggredisce i carabinieri, fermato a Battipaglia

Distrugge 5 auto in sosta poi aggredisce le forze dell'ordine. Un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine a Battipaglia con l'accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è andato in escandescenza ed è stato fermato con la forza dai carabinieri. Sul posto sono giunti per un soccorso anche i sanitari del Vopi.

La dinamica

Stando a testimoni, l'episodio si è verificato tra via Focazzaro a via della Libertà. L'uomo sarebbe finito contro 5 macchine. Era in compagnia della moglie. Poi sarebbe fuggito per poi essere fermato, in forte stato d'agitazione. L'uomo è stato poi trasferito al Ruggi per accertamenti, segiuto dai carabinieri, mentre la donna presso l'ospedale di Battipaglia.