Gang di minorenni terrorizzava ragazzi in strada, indagini chiuse: in 2 nei guai

Baby gang terrorizzava giovani in strada, indagini chiuse per due dei protagonisti di episodi violenti che risalgono allo scorso autunno, a Battipaglia. Nel gruppetto erano compresi ragazzini di 13 anni, non imputabili e il cui destino è nelle mani dei servizi sociali, probabilmente. Per altri due, invece, c'è il rischio di un processo. Sono ragazzi stranieri, di origine marocchina, residenti tra Eboli e Battipaglia.

Le accuse

Rispondono di rapina, due fallite e una consumata, oltre che di lesioni. I fatti risalgono al 24 settembre scorso. Ad essere aggrediti dal gruppetto numeroso - molti quelli non identificati - furono ragazzini di 14 anni. Una delle vittime fu aggredito e rapinato di una collana e occhiali da sole, solo per una presunta "guardata". Un altro giovane fu invece rincorso e aggredito, con calci e pugni. Ancora, altri tre - di cui due sotto i 13 anni - aggredìrono una nuova vittima che, grazie alla sua reazione, riuscì a fuggire e ad evitare una rapina. A seguire, due marocchini, di cui uno armato di un bastone, tentò di rapinare un altro ragazzo, senza però riuscirci.