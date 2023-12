Battipaglia: arriva la macchina "Mangiaplastica", nel 2024 il nuovo calendario di raccolta rifiuti

La raccolta differenziata dei rifiuti a Battipaglia nel corso del 2023 ha avuto un incremento di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2022, anche se i dati devono essere aggiornati con il mese in corso. "Mi sento di ringraziare i cittadini di Battipaglia, e questo a nome dell’Amministrazione - dichiara l’assessore all’ambiente Vincenzo Chiera - Nel 2024 ci saranno alcune novità dettate da voler migliorare la qualità della raccolta differenziata, in particolare, per venire incontro ad alcune esigenze legate al servizio di raccolta dell’organico. Il terzo conferimento settimanale avverrà di venerdì e non più di giovedì a partire dalle ore 21”.

Tale variazione sarà oggetto di apposita ordinanza e sarà disponibile sia nell’applicazione per smartphone “MY SIR” che nei nuovi calendari 2024 che saranno distribuiti in questi giorni. Inoltre sarà definito l’orario dei depositi dei cartoni da parte delle utenze non domestiche nei giorni stabiliti nel limite orario compreso tra le 12 e le 13.

I progetti in cantiere

Grazie ai finanziamenti ottenuti dal Centro di coordinamento Raee, da Comieco, e da Conai e Coreve dal mese di gennaio, partiranno:

• i lavori di informatizzazione dell’isola ecologica, con la successiva possibilità che i cittadini potranno conferire il materiale differenziato e ottenere dei benefit;

• la nuova campagna di informazione sulla raccolta di carte e cartone a cura di Comieco, per sensibilizzare i cittadini e soprattutto le utenze commerciali ad un più corretto conferimento del materiale che ad oggi risulta con una eccessivamente presenza di materiale estraneo;

• un’implementazione dei mastelli e dei bidoni per la raccolta domiciliare del vetro;

• la distribuzione alle scuole dei contenitori per la raccolta dei RAEE;

• l’istallazione del mangiaplastica, ottenuta con un finanziamento di 30.000 € circa dalla direzione generale economia circolare del MASE;

• l’avvio del monitoraggio a cura di CONAI per la sperimentazione della tariffazione puntuale.

Mentre si rimane in attesa degli adempimenti in corso per l’esito del bando da circa 1 milione di euro legato al PNRR per i cassonetti intelligenti, che in parte andranno a sostituire la raccolta porta a porta.

La macchina "Mangiaplastica"

Con riferimento al Programma sperimentale Mangiaplastica, il Comune di Battipaglia è risultato ammesso alle agevolazioni che sono determinati nel massimo riconoscibile di circa 30.000 euro. A darne comunicazione è stata la Direzione Generale Economia Circolare del MASE con una nota pervenuta nella giornata di ieri 20/12/2023. “Con l’attivazione del mangiaplastica, i cittadini di Battipaglia, avranno la possibilità di conferire bottiglie di plastiche raccolte in modo differenziato, ottenendo dei benefit - conclude Chiera - che saranno definiti non appena si potrà disporre dell’attrezzatura”.