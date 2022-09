Scivola nell’idrovora che funge da vaglio delle acque: cane salvato a Battipaglia

Paura, intorno alle 14 di oggi, sulla litoranea sud di Battipaglia, dove un cane è caduto nell’idrovora che funge da vaglio delle acque, prima di riversare nel mare.

L'intervento

Sul posto è giunta la squadra della sede centrale dei vigili del fuoco, che con il supporto dei reparti specialistici speleo Alpino fluviali hanno tratto in salvo il cane, portandolo sulla strada per poi affidarlo alle cure del personale della Asl veterinaria. Per lui, fortunatamente, solo tanta paura.