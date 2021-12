Non si avevano sue notizie da giorni, trovato morto in casa a Battipaglia

Un uomo è stato trovato senza vita a Battipaglia, all'interno di un'abitazione. A scoprirlo polizia e vigili urbani. L'uomo aveva 52 anni. Di lui non si avevano più notizie da giorni. A stroncarlo sarebbe stato un malore.

La scoperta

Il cadavere è stato trovato oggi pomeriggio in un'abitazione di via Del Centanario d'Italia. A forzare l'ingresso dell'appartamento sono stati i vigili del fuoco. La salma, dopo un esame del medico, è stata consegnata ai familiari per provvedere ai funerali.