Battipaglia, rifiuti sul Castelluccio: botta e risposta amministrazione-Pd

È polemica sull’ipotesi di un utilizzo dell’area Castelluccio di Battipaglia come sede di trattamento di rifiuti provenienti da altri siti regionali. L’amministrazione ha espresso "la più totale ed assoluta contrarietà all’ipotesi, ventilata dai progettisti incaricati dalla Regione Campania dello studio di fattibilità nell’ambito della bonifica del sito".

L'ipotesi

“Tale ulteriore possibilità – scrive l’amministrazione - oltre ad essere assolutamente antieconomica rappresenta un aggravio delle condizioni ambientali e di salubrità (si dovrebbero far circolare per tutta la Campania un notevole volume di rifiuti), e inoltre non è minimamente pensabile trasformare un sito da bonificare (Castelluccio) in un nuovo sito di accumulo e/o trattamento di altri rifiuti”.

Di diverso parere il Pd locale, che parla di “equivoco scaturito dal fatto che gli uffici, burocraticamente, hanno allegato agli atti di convocazione della Conferenza di servizi il documento di tutte le ipotesi fatte dalla società di progettazione incaricata da Invitalia, comprese quelle palesemente insostenibili”. “L’ipotesi di trasformare la discarica “Castelluccio” in un sito di trattamento rifiuti temporaneo – prosegue il Pd - non è per nulla nelle intenzioni della Regione Campania. Il vicepresidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, di recente ci ha rassicurato che la decisione da prendere a Palazzo Santa Lucia verte esclusivamente su due ipotesi”.