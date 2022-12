Servizi sociali a Battipaglia: attivati centri educativi e ricreativi per 150 bimbi

Sono stati attivati dal Comune di Battipaglia, i centri educativi e ricreativi per minori, finalizzati a favore del loro benessere e per il contrasto alla povertà educativa. Le attività dei centri avranno durata fino al 31 dicembre 2022 e sono state finanziate dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia per un importo complessivo di 50.482,75 euro. Nelle attività dei centri sono stati inseriti oltre 150 minori. Inoltre, sono state programmate anche attività ricreative itineranti durante il prossimo periodo festivo rivolte a tutti i bambini.

Il commento

"Grazie ai fondi che abbiamo intercettato dal Ministero offriamo un'occasione in più ai nostri bambini e ragazzi - dice la prima cittadina - L'attenzione per le generazioni del futuro è sempre massima da parte della nostra amministrazione. E anche per il periodo natalizio troveranno attività ricreative a loro dedicate".