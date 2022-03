Accesso al college americano, partite le indagini difensive sulla morte del giovane Claudio Mandia

Lo studio legale americano che assiste la famiglia dello studente di Battipaglia Claudio Mandia ha avuto l'autorizzazione ad accedere al college Ef Academy, di Thornwood, New York, dove lo studente di Battipaglia si era tolto la vita il 17 febbraio scorso, alla vigilia del suo diciottesimo compleanno e proprio mentre i genitori erano in volo dall’Italia per festeggiare il raggiungimento della maggiore età.

Le indagini difensive

L’appuntamento è fissato per il 16 marzo prossimo: quel giorno l’avvocato George Bochetto, dello studio associato Bochetto- Lentz con sede nel New Jersey, effettuerà un sopralluogo nel campus per analizzare la stanza dove fu ritrovato il corpo senza vita di Claudio. Da lì, in ragione di quelle che saranno le sue conclusioni, avrà facolta di chiedere documentazione e altro di utile alle indagini difensive. Nei giorni scorsi, il professionista ha già ascoltato sei testimoni dai quali ha acquisito informazioni ritenute utili a ricostruire quanto accaduto negli ultimi giorni e nelle ultime ore di vita dello studente italiano. Altri saranno sentiti in una fase successiva. Allo studente di Battipaglia sarebbe stato contestato di aver copiato un test molto importante. Negli States chi copia è fuori, in ragione delle regole molto rigide che segue l'istituto. Una delle sanzioni è l'espulsione. Il ragazzo - stando a ipotesi investigative - si sarebbe ucciso per quella ragione. La famiglia, inoltre, aveva parlato di trattamenti inimmaginabili.