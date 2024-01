Spacciavano droga in un circolo ricreativo: due persone arrestate

Gli agenti del commissariato di polizia di Battipaglia hanno arrestato due persone, A.F. ed E.F. le iniziali, per detenzione di stupefacenti. Durante un'operazione in un circolo ricreativo del centro, sono stati trovati con 10 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish e 4000 euro in contanti. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato. Le indagini proseguono per stabilire l'entità della rete di spaccio.