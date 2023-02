Lotta alla prostituzione, allo spaccio e all'immigrazione clandestina: Battipaglia al setaccio

Senza sosta, i controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità collegati alla prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e al contrasto dell’immigrazione clandestina, come disposto dal Questore Giancarlo Conticchio. In particolare, ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Battipaglia, insieme con 2 nuclei del reparto Prevenzione Crimine Campania e 1 unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno controllato 154 persone, di cui 50 con precedenti a carico e 18 cittadini stranieri, nonchè 84 veicoli.

Il bilancio dei controlli

Otto, inoltre, i posti di blocco effettuati con l'elevazione di un verbale e di una sospensione dalla circolazione e la segnalazione di un cittadino in possesso di droga. Sequestrati, poi, 0,37 grammi di cocaina e 0,48 grammi di hashish. E' scattato, ancora, il foglio di via obbligatorio per una cittadina albanese, prostituta, mentre è stato denunciato ed espulso uno straniero irregolare di nazionalità albanese accompagnato presso il

Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari (con già a carico un provvedimento di espulsione). Il monitoraggio continua.