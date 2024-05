“Cooperare per la cultura”, giovedì a Battipaglia incontro con Gabriel Zuchtriegel

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giovedì 23 maggio, alle ore 17:00, presso la Sala “Silvio Petrone” di Banca Campania Centro, si terrà un incontro-dibattito con Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei e già direttore del Parco Archeologico di Paestum. L’evento è promosso dal Rotary Club Battipaglia e dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, in collaborazione con Banca Campania Centro.

L’incontro, intitolato “Cooperare per la cultura”, offrirà un dialogo a più voci sul tema della cooperazione nel mondo dei beni culturali e sull’importanza della valorizzazione del patrimonio archeologico. Il Rotary Club Battipaglia, guidato dal presidente Carlo Tomeo, ha organizzato questo incontro come parte delle celebrazioni per il cinquantenario del club, vedendo in Zuchtriegel una delle figure più influenti nel panorama culturale italiano. Durante l’incontro sarà presentato il nuovo libro di Zuchtriegel, “Pompei. La città incantata” (edito da Feltrinelli), un affascinante viaggio attraverso le scoperte archeologiche dai primi scavi settecenteschi fino ai ritrovamenti più recenti, che gettano nuova luce sulla vita degli schiavi e dei poveri nella città di Pompei. Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di Antonia Willburger, consigliera comunale di Salerno già assessore comunale con delega alla Cultura, Carlo Tomeo, presidente del Rotary Club Battipaglia, Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro, e Franco Poeta, consigliere del Cda della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia.

“Questo evento rappresenta un’opportunità unica per discutere di cooperazione e valorizzazione culturale con una delle voci più autorevoli in Italia - ha dichiarato Tomeo, presidente del Rotary Club Battipaglia - È un'occasione per riflettere su come le nostre comunità possono contribuire a preservare e promuovere il nostro ricco patrimonio”. Il presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Federico Del Grosso, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa che non solo arricchiscono culturalmente il nostro territorio, ma promuovono anche la collaborazione tra istituzioni e comunità locali. Un impegno che si sposa perfettamente con la mission della Fondazione”.