Battipaglia, proseguono le demolizioni delle case abusive sul litorale

Proseguono le demolizioni delle case abusive sul litorale di Battipaglia, con acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente delle relative aree, già intraprese sin dal mio primo insediamento nel 2016. L’investimento di 2 milioni di euro è giunto nella fase di contrattualizzazione ed i lavori di riqualificazione saranno avviati entro il mese di marzo 2024.

Il commento

“La riqualificazione della fascia litorale per la massima valorizzazione della risorsa mare è un obiettivo strategico che questa Amministrazione intende perseguire senza sosta” commenta la sindaca Cecilia Francese che aggiunge: “Nell’ambito della strategia del Masterplan del Litorale Salerno Sud, che abbiamo largamente condiviso sia con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che con il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il Comune di Battipaglia ha programmato a sua volta, candidandosi con successo su bandi del Pnrr per la rigenerazione urbana, la riqualificazione di queste aree compromesse da lottizzazioni abusive, acquisite dopo lunghe battaglie amministrative al patrimonio indisponibile dell’Ente, progettandone la loro sistemazione a verde attrezzato e parcheggi per la pubblica fruizione”.