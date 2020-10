"Mia nipote con i figli da 10 giorni non conoscono l'esito del tampone": la denuncia di una zia di Battipaglia

“Mia nipote con la figlia di 12 anni e un bimbo di 3 anni sono in quarantena da più di tre settimane a Battipaglia. Da dieci giorni aspettano l’esito dei tamponi che non si sa che fine abbiano fatto”. A denunciarlo, alla nostra redazione, è la zia Anna Di Benedetto che rende pubblico un problema che riguarderebbe molte persone che si sottopongono al test per il Covid-19.

Il racconto

La signora Anna è amareggiata: “Nessuno va a casa o gli dice cosa fare. Solo i netturbini sono andati per recuperare la spazzatura. Abbiamo chiamato l’Asl, i carabinieri, ma niente. La sindaca non si degna neanche di rispondere. Nessuno è andato a bussare alla porta per chiedere se avessero bisogno anche di 1 litro di latte per il bambino”. Poi annuncia: “Denunceremo tutti, anche la sindaca: è sequestro di persona”.