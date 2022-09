"Hai l'amante, ora basta", poi picchia la moglie: denunciato uomo a Battipaglia

Nuovo episodio di violenza in famiglia a Battipaglia. Lunedì sera, infatti, si è verificata una lite tra marito e moglie, sembra per motivi di gelosia. In preda all’ira, l’uomo ha colpito più volte la consorte al viso accusandola di avere un’amante.

La denuncia

Quest’ultima, però, è riuscita a rinchiudersi in una stanza e a telefonare alle forze dell’ordine che, dopo averlo bloccato, hanno denunciato il marito per maltrattamenti e lesioni. La donna, invece, è stata condotta all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dov’è stata presa in cura dal personale sanitario.