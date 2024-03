Battipaglia piange Dylan Maratea: la verità dalle telecamere presenti sulla strada

Sembra essere sempre più chiara la dinamica dell’incidente stradale verificatosi, due giorni fa, in via delle industrie a Battipaglia in cui ha perso la vita il giovane Dylan Maratea.

Le indagini

Al vaglio degli agenti della Polizia Municipale ci sono i filmanti dell’impianto di videosorveglianza da cui sarebbero emerso che il 24enne avrebbe toccato più volte lo spartitraffico prima dello schianto fatale contro un palo della pubblica illuminazione. Non è da escludere, quindi, che possa essere stato colto da un malore mentre era alla guida della sua moto. La salma è tuttora posta sotto sequestro. L’amico che era con lui sulla moto è stato ricoverato in ospedale e se la caverà con trenta giorni di prognosi.