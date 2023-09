Battipaglia, disinnesco bomba in via Turco: predisposto il piano di evacuazione

Riunione di coordinamento in prefettura per pianificare le attività connesse al disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in un cantiere edile di via Turco a Battipaglia.

Il piano

Nel corso della riunione il personale del 21° Reggimento Genio Guastatori ha illustrato le procedure e il cronoprogramma delle operazioni di bonifica che avranno luogo a partire dalle ore 8,30 circa di domenica 1 ottobre, con inizio delle operazioni di evacuazione del centro abitato a partire dalle ore 5 del mattino nel raggio di azione di 352 metri dal luogo del ritrovamento (zona rossa). Il luogo del rinvenimento dell'ordigno sarà quello in cui gli artificieri eseguiranno le operazioni, che dureranno al massimo 12 ore, tenuto conto che l'ordigno per le sue caratteristiche non è trasportabile altrove in quanto dotato di spoletta non rimovibile, a scoppio ritardato. Nell'ambito della pianificazione il Comune ha già effettuato il censimento della popolazione da evacuare prestando particolare attenzione alle persone fragili, disabili e bisognose di assistenza esterna di tipo sanitario. Sarà predisposta anche la struttura deputata all'accoglienza di chi avrà necessità di un ricovero attraverso l'atticazione di un Centro Operativo Comunale (COC). Rete Ferroviaria Italiana, tenuto conto che il sito in cui è stato rinvenuto l'ordigno bellico è ubicato nel centro urbano e in prossimità della linea ferroviaria, ha annunciato che la circolazione della linea tra i comuni di Battipaglia e Pontecagnano sarà sospesa a partire alle ore 8:15 circa, orario di passaggio dell'ultimo treno fino al completamento delle operazioni. Contestualmente sarà predisposto un servizio sostitutivo di autobus per l'intera giornata.