Via libera della giunta di Battipaglia all'apertura di un dispensario farmaceutico a Parco Lagomare, sulla Sp175 Litoranea. L'obiettivo è garantire un servizio essenziale ai cittadini residenti e ai turisti.

L'apertura

Una necessità nata dopo il trasferimento della farmacia allocata in zona, che ha lasciato l'area priva di un presidio farmaceutico. Il dispensario farmaceutico sarà istituito entro un raggio di 500 metri dalla precedente ubicazione della farmacia, per garantire la continuità del servizio. Per individuare il farmacista cui affidare la gestione del dispensario, è stato pubblicato un avviso pubblico. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12:00 del 17 giugno. Dopo questa data, verrà completato il processo di selezione e il dispensario potrà essere aperto al pubblico.