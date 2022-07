Distributore in città, l'opposizione: "Amministrazione contro i battipagliesi"

È polemica dopo la decisione della giunta municipale di Battipaglia di resistere al ricorso che i cittadini di via Domodossola, Legambiente e la minoranza consiliare hanno presentato al Tar in merito alla delibera che ha dato il via libera alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in centro cittadino.

Le dichiarazioni

I consiglieri di minoranza Mirra, Immediata, Marino e Provenza si dichiarano “indignati”. “Si conferma, al di là delle parole di circostanza – affermano i quattro consiglieri - la volontà dell'amministrazione di permettere la realizzazione del distributore. Infatti, l'amministrazione, avrebbe potuto rinunciare a resistere al ricorso. Invece, pagando a spese dei battipagliesi un professionista esterno all'ente, ha preferito ricorrere contro i cittadini piuttosto che revocare la delibera di giunta che ha approvato la convenzione del distributore, come chiesto dai cittadini e dai consiglieri di minoranza durante il consiglio comunale dello scorso 16 giugno”.