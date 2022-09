Distributore carburanti a Battipaglia, si esprime il Tar: l'opposizione esulta

Nuova puntata della telenovela dell’impianto di distribuzione carburanti autorizzato dall’amministrazione in via Domodossola a Battipaglia. Giovedì, la seconda sezione del Tar Salerno ha accolto la richiesta di sospensiva della delibera di giunta che ha approvato la convenzione con il privato presentata dalla minoranza nelle scorse settimane.

La decisione del Tar

I giudici amministrativi, secondo quanto si legge nella nota della minoranza, hanno preso atto “che allo stato gli atti autorizzatori sono inefficaci” e non consentono la realizzazione dell’impianto in quanto si è in attesa del nuovo parere Vigili del Fuoco, inerente i problemi di sicurezza sollevati proprio con il ricorso. Il Tar, una volta ricevuto il parere dei vigili del fuoco, tornerà ad esprimersi.

Le dichiarazioni

“Siamo sicuri – si legge nella nota congiunta della minoranza - che la sinergia che si è creata tra le forze politiche di opposizione ed il comitato Prima Battipaglia e tutti i cittadini che hanno sostenuto la nostra battaglia in Consiglio Comunale e conseguentemente al Tar, scongiurerà la realizzazione dell’ennesimo scempio ambientale ed urbanistico nella nostra città, dando speranza e nuova linfa alla realizzazione di un progetto concreto per una Battipaglia nuova e vivibile.Resta, invece, estremamente negativo il giudizio circa il comportamento dell’amministrazione comunale, che non ha tutelato in alcun modo i cittadini battipagliesi e gli studenti dell’Istituto Medi. Infatti, un comitato di cittadini e non l’Ente ha verificato e segnalato la mancata rispondenza allo stato reale dei luoghi del progetto antincendio presentato dall’impresa interessata. Invece, l’Amministrazione Francese ha conferito l’incarico ad un professionista esterno, con spese a carico della collettività, per difendere le ragioni di un privato a scapito di tutti i battipagliesi”.