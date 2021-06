"Mi stai tradendo con un altro", picchia la moglie con pugni e schiaffi: denunciato uomo a Battipaglia

Aggredisce la moglie perché è convinto che lo tradisca con un altro uomo. L’episodio – riporta Il Mattino – si è verificato, venerdì sera a Battipaglia, quando una lite violenta tra coniugi è degenerata in una vera e propria aggressione.

Il dramma

La donna – secondo quanto raccontato alle Forze dell’Ordine – sarebbe stata colpita con pugni e schiaffi dal marito per gelosia. A dare l’allarme è stata lei stessa dopo essersi rifugiata in una stanza della loro abitazione. Quest’ultima è stata trasportata all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dove le sono state medicate le ferite ed è stata giudicata guaribile in sette giorni; il marito violento, invece, è stato denunciato a piede libero per lesioni e maltrattamenti.